Shahjahanpur News: दो दंपतियों के बीच चल रहा मनमुटाव हुआ दूर

केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के दंपती की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। चार बच्चों के पिता का कहना था कि पत्नी और उनकी मां का बच्चों को लेकर छोटी-सी बात पर झगड़ा हो गया था। इस कारण पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी।पत्नी का कहना था कि पति उनकी कोई बात नहीं मानते हैं। मां के कहने पर मारपीट करते हैं। वहीं, कांट थाना क्षेत्र के दंपती की शादी तीन साल पूर्व हुई थी। पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर झगड़ा करने का आरोप लगाया था। संवाद