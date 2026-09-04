Shahjahanpur News: विनाश का कारण बन सकता है शक्ति का दुरुपयोग

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चौहनापुर की रामलीला को भव्य स्वरूप देने का निर्णयकुर्रियाकलां। चौहनापुर के शिव मंदिर परिसर में शुक्रवार को श्रीरामलीला समिति की बैठक अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। इसमें 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले रामलीला मंचन की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बार रामलीला को भव्य स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। समिति पदाधिकारियों और कलाकारों ने 45 वर्ष पुरानी रामलीला की परंपरा को जीवंत रखने का संकल्प लिया। संवादश्रीकृष्णजन्म का प्रसंग सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालुकुर्रियाकलां। कांट के मरहैया मोहल्ला स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भागवत कथा में कथाव्यास पंडित राहुल कृष्ण दीक्षित ने श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया। श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। श्रीकृष्ण जन्म की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कथा विश्राम पर आरती हुई और प्रसाद बांटा गया। इस दौरान दीपक वाजपेयी, संदीप अग्निहोत्री, गंगा शंकर और विकास पाठक मौजूद रहे। संवाद