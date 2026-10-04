फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Maternal uncle and cousin accused of withdrawing 2.65 lakh by forging a signature on a cheque.

Shahjahanpur News: मामा व ममेरे भाई पर चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर 2.65 लाख रुपया निकालने का आरोप

Sun, 04 Oct 2026 10:02 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:02 PM IST
विज्ञापन
Maternal uncle and cousin accused of withdrawing 2.65 lakh by forging a signature on a cheque.
तिलहर। मोहल्ला कुंवरगंज निवासी स्वाति गुप्ता ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर अपने मामा और ममेरे भाई पर बैंक खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 2.65 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

स्वाति ने बताया कि वह नोएडा में रहकर विधि की पढ़ाई कर रही हैं। उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन-पोषण नाना-नानी ने किया। करीब एक वर्ष पहले नाना का निधन हो गया था। नानी के साथ उसका स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में संयुक्त खाता था। छह जून को नानी का निधन हो गया। आरोप है कि पांच अगस्त को उसके मामा और ममेरे भाई ने खाते से दो चेकों के माध्यम से रुपये निकाल लिए। एक चेक से 1.05 लाख और दूसरे चेक से करीब 1.60 लाख रुपये निकाले गए। आरोप है कि दोनों चेकों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे।
विज्ञापन

सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि युवती ने तहरीर देकर अपने मामा पर दो चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपये निकालने का आरोप लगाया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed