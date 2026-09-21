Shahjahanpur News: विवाहिता की मौत, जहर खाने की आशंका
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:27 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:27 PM IST
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कलान। थाना क्षेत्र के गांव टड़ई में सोमवार को संदिग्ध हालात में प्रदीप कश्यप की पत्नी आसना देवी (25) की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, विवाहिता के जहरीला पदार्थ खाने की आशंका है। उनके तीन बच्चे सेजल, सीटू और शशांक हैं।
सूचना पर थाना प्रभारी शिवदीन वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। संवाद
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सूचना पर थाना प्रभारी शिवदीन वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। संवाद
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