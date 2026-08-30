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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Married woman and her brother attacked with a sword at her maternal home.

Shahjahanpur News: मायके में विवाहिता और उसके भाई पर तलवार से हमला

Sun, 30 Aug 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:17 PM IST
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Married woman and her brother attacked with a sword at her maternal home.
पुवायां सीएचसी पहुंची घायल  करमजीत कौर और उनको भाई बलविंदर सिंह। संवाद
पुवायां। मोहल्ला कसभरा तकिया में मायके आई विवाहिता करमजीत कौर पर ससुराल के 10 लोगों ने तलवार से हमलाकर घायल कर दिया। उनके भाई बलविंदर सिंह भी तलवार लगने से घायल हुए हैं। हमले से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग तलवार लहराते दिख रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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करमजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी आठ मई 2026 को खुटार के गांव कुर्रैया खानपुर निवासी जगदीप सिंह हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इस समय वह मायके में रह रही हैं।
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आरोप लगाया कि 29 अगस्त की दोपहर पति समेत दस लोग उनके मायके आए और गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर तलवार से प्रहार कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आई है। बचाने आए भाई बलविंदर सिंह को भी सिर पर तलवार मारकर घायल किया गया है। आरोप लगाया कि पति और अन्य लोग घर में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये और चार तोला सोना लेकर चले गए।
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करमजीत कौर ने घटना का वीडियो होने का दावा किया है। पुलिस ने खुटार के गांव कुर्रैया खानपुर निवासी जगदीप सिंह, सर्वजीत सिंह, गुरजंट सिंह के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की है।

--विवाहिता और उसके भाई के घायल होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और जांच कराने के बाद कार्रवाई भी होगी।

-प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां
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