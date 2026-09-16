Shahjahanpur News: 7400 निरक्षरों की साक्षरता परीक्षा 20 को

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कार्यशाला का बीईओ रमेश पंकज ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। जिला साक्षरता प्रभारी इंद्रजीत सक्सेना ने बताया कि सभी विकासखंडों से दो-दो शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में बुलाया गया।जिला स्तरीय प्रशिक्षक इमरान सईद ने बताया कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य 14 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के साथ उन्हें बुनियादी शिक्षा का ज्ञान देना है। मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद कामिल, एआरपी सुशील रस्तोगी, रमाकांत आदि मौजूद रहे। संवाद