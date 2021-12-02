Shahjahanpur News: यूपी बोर्ड के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची कल आने की उम्मीद

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जिले के करीब 375 माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराया गया था। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने तहसीलवार विद्यालयों का निरीक्षण कर सुविधाओं का सत्यापन किया। जांच के दौरान जुटाए गए विवरण का मिलान करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राएं अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद भी परीक्षा की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगा है। प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी होने के बाद विद्यालयों को इसे देखने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।डीआईओएस हरिवंश कुमार ने बताया कि 22 अक्तूबर को बोर्ड से सूची आने की संभावना है। उसके बाद अग्रिम तैयारियों को शुरू किया जाएगा।