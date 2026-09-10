Shahjahanpur News: तीसरे दिन भी जारी रहा वकीलों का धरना

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मंगलवार को तहसील बार संघ के संरक्षक रज्जन बाबू समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं से विवाद के बाद अधिवक्ता एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बृहस्पतिवार को बार संघ अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे और नारेबाजी की।अध्यक्ष ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं से किए गए दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच भी जरूरी है। उन्होंने धरना अनिश्चितकाल तक जारी रखने की बात कही।गलत काम की शिकायत पर होगी जांच : एसडीएमएसडीएम अतुल कुमार सिंह ने कहा कि तहसील से संबंधित सभी कार्यों की वह स्वयं निगरानी करते हैं। कहीं गलत होने की शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी। अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाद के निस्तारण के लिए शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार हैं। नियमानुसार कार्य कराए जाएंगे और तहसील में अनैतिक कार्य नहीं होने दिए जाएंगे।