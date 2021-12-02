Shahjahanpur News: शिक्षामित्र सुखपाल का गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार

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परिजनों के अनुसार सुखपाल कश्यप के चार बेटों और तीन बेटियों में बड़े बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है। मंझली बेटी की शादी भी तय थी और घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। अचानक हुए हादसे ने शादी की तैयारियों पर भी रोक लगा दी। संवाद परिजनों के अनुसार सुखपाल कश्यप के चार बेटों और तीन बेटियों में बड़े बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है। मंझली बेटी की शादी भी तय थी और घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। अचानक हुए हादसे ने शादी की तैयारियों पर भी रोक लगा दी। संवाद

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जैतीपुर। कुबेर गौंटिया प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह पुराना स्कूल भवन गिराए जाते वक्त बीम और मलबे में दबने से जान गंवाने वाले धुबला करीमनगर निवासी शिक्षामित्र सुखपाल कश्यप का शव बुधवार को गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी शीला देवी बेसुध हो गईं। बाद में रामगंगा नदी के किनारे सुखपाल के खेत में उनका अंतिम संस्कार किया गया।