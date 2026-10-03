Shahjahanpur News: सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कोमल देवी अव्वल
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:13 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:13 PM IST
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शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद स्तरीय भाषण, चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हुईं। सामान्य ज्ञान में कोमल देवी प्रथम, अलंकृता सक्सेना द्वितीय और अजीत यादव तृतीय रहे। चित्रकला में समृद्धि सक्सेना, राधा और अल्पना शुक्ला ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में शैलेंद्र सिंह प्रथम, अनन्या गुप्ता द्वितीय और मोहम्मद मोनिश तृतीय रहे। विजेताओं को प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। संवाद
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