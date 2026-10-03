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Shahjahanpur News: सड़क मरम्मत का आश्वासन, किसानों ने किया धरना स्थगित

Sat, 03 Oct 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:37 PM IST
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Assurance given on road repairs; farmers call off sit-in.
तिलहर में अधिकारियों से बात करते किसान नेता। स्रोत: संगठन
तिलहर। निगोही मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण के कारण रेलवे फाटक बंद किए जाने समेत 15 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। दोपहर में एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव और सीओ विदुष सक्सेना ने धरनास्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं से वार्ता की। अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने सात दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया।
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किसानों ने स्टेशन के पश्चिमी ओर बंद रेलवे फाटक खुलवाने और रुजवारी व गुलचंपा रेलवे फाटक के पास निगोही जाने वाले जर्जर मार्ग की मरम्मत की मांग प्रमुखता से रखी। एसडीएम ने रेलवे अधिकारियों से वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि फाटक डंप हो चुका है, जिसे दोबारा खुलवाने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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अधिकारियों ने जर्जर सड़क की जल्द मरम्मत कराने और अन्य मांगों के निस्तारण का भी आश्वासन दिया। युवा जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि सात दिन में सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो किसान दोबारा धरना-प्रदर्शन करेंगे।
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