Shahjahanpur News: बाइक से गिरकर महिला की मौत, चक्कर आने की आशंका

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संवाद न्यूज एजेंसीजलालाबाद। फर्रुखाबाद-बरेली हाईवे पर शुक्रवार शाम बाइक से गिरने से गांव गुनारा की मुनीरा बेगम (50) की मौत हो गई। वह बेटे के साथ डायबिटीज की जांच कराने जलालाबाद आ रहीं थीं। हादसे के बाद परिजन उन्हें पास के एक क्लीनिक पर ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे सोहेल के मुताबिक, शायद चक्कर आने के कारण उसकी मां बाइक से नीचे गिर गईं।गांव गुनारा निवासी सगीर का छोटा बेटा सोहेल शुक्रवार शाम तबीयत खराब होने पर बाइक से दवा लेने जलालाबाद आ रहा था। उसकी मां मुनीरा बेगम भी डायबिटीज की जांच कराने के लिए बेटे के साथ चल दीं। शाम करीब पांच बजे गांव से निकलने के बाद हाईवे पर कुछ दूर पहुंचते ही बाइक पर पीछे बैठीं मुनीरा बेगम अचानक सड़क पर गिर गईं।सोहेल ग्रामीणों की मदद से उन्हें लेकर एक क्लीनिक पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुनीरा बेगम के तीन बेटे और एक बेटी हैं। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है।