Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले-बहनोई सहित तीन घायल

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सोबरन लाल बाइक से साले और फूफा के साथ शनिवार शाम सहजनिया से खरेहटा जा रहे थे। शाहजहांपुर पलिया हाईवे पर खुटार के गांव रौतापुर कलां के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई। हादसे में तीनों लोग गंभीर घायल हो गए। हालत गंभीर होने के कारण घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। संवाद

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खुटार। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार लखीमपुर के थाना मोहम्मदी के गांव सहजनिया गांव निवासी सोबरन लाल, सोबरन के साले खुटार के गांव टाह खुर्द कलां निवासी अमरपाल और फूफा लखीमपुर के थाना मैलानी के गांव खरेहटा निवासी अनंतपाल घायल हो गए।