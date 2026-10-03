फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Three people, including a brother-in-law and his wife's brother, injured after being hit by a vehicle while riding a bike.

Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले-बहनोई सहित तीन घायल

Sat, 03 Oct 2026 11:24 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Three people, including a brother-in-law and his wife's brother, injured after being hit by a vehicle while riding a bike.
खुटार। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार लखीमपुर के थाना मोहम्मदी के गांव सहजनिया गांव निवासी सोबरन लाल, सोबरन के साले खुटार के गांव टाह खुर्द कलां निवासी अमरपाल और फूफा लखीमपुर के थाना मैलानी के गांव खरेहटा निवासी अनंतपाल घायल हो गए।
विज्ञापन

सोबरन लाल बाइक से साले और फूफा के साथ शनिवार शाम सहजनिया से खरेहटा जा रहे थे। शाहजहांपुर पलिया हाईवे पर खुटार के गांव रौतापुर कलां के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई। हादसे में तीनों लोग गंभीर घायल हो गए। हालत गंभीर होने के कारण घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed