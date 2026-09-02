Shahjahanpur News: कुंडी बजाओ अभियान से बढ़ाई छात्र संख्या, अब मिलेगा मेहनत का फल

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डॉ.अरुण गुप्ता ने बताया कि उन्होंने छात्र नामांकन बढ़ाने और विद्यालय से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुंडी बजाओ अभियान चलाया। जिसका असर हुआ और छात्र संख्या में इजाफा हुआ। बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।बाल वाटिका के बच्चों के लिए आयु, रुचि और सीखने की गति के अनुसार रचनात्मक गतिविधियां विकसित कीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप बाल-केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा दिया। आईसीटी आधारित शिक्षण योजनाओं के वीडियो दीक्षा और दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुए। राज्य स्तर पर कई मॉड्यूल भी लिखे।उनकी शैक्षिक सामग्री और कार्यों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से भी प्रशस्तिपत्र प्राप्त हो चुका है।