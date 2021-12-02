Shahjahanpur News: अनुपस्थित अभियंताओं का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश

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डीएम ने वार्डवार सीसी और हॉटमिक्स रोड निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर कार्य पूरे करने की तिथियां निर्धारित कीं। उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को सभी कार्य समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने और निर्माण कार्यों का नियमित थर्ड पार्टी सत्यापन कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सीवर और गैस पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के बाद ही संबंधित सड़कों का निर्माण कराया जाए, ताकि सड़कें बार-बार न खोदनी पड़ें। हॉटमिक्स सड़कों के कार्य में भी तेजी लाने के लिए कहा।डीएम ने सीएंडडीएस के माध्यम से बन रही नक्षत्रशाला, मल्टीलेवल कार पार्किंग और कन्वेंशन सेंटर की प्रगति की जानकारी ली और इन्हें भी समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।