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Shahjahanpur News: मादक पदार्थ की तस्करी में बंद कैदी की मौत

Tue, 08 Sep 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:16 AM IST
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Inmate imprisoned for drug trafficking dies.
शाहजहांपुर। जिला कारागार में बंद मादक पदार्थ तस्करी के दोषी कैदी मोहम्मद इकबाल (66) की रविवार को मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पिता की मौत की खबर सुनकर जेल पहुंचे बेटे रहमान का शव देखकर रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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मोहम्मद इकबाल मूल रूप से नेपाल के जिला कपिलवस्तु की नगर पालिका कृष्णानगर के वार्ड नंबर एक का रहने वाला था। जेल अधीक्षक आरपी तिवारी ने बताया कि इकबाल 28 नवंबर 2023 से जिला कारागार में बंद था। थाना सेहरामऊ दक्षिणी में मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में उसे दस और थाना रोजा में तस्करी के एक मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी।
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जेल अधीक्षक के अनुसार, कैदी को लो ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस संबंधी बीमारी थी। उसका जेल में उपचार चल रहा था। रविवार को अचानक हालत बिगड़ने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पिता की मौत की सूचना मिलने पर बेटा रहमान जेल पहुंचा। शव देखकर वह बिलख पड़ा। रहमान ने बताया कि वह सऊदी अरब में काम करते हैं और करीब एक सप्ताह पहले ही विदेश से घर लौटे थे। रविवार को उन्हें जेल में बंद पिता के बीमार होने की सूचना मिली। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही पिता की मौत की खबर मिल गई।

रहमान ने बताया कि उनके पिता पहले से बीमार रहते थे। करीब पांच माह पूर्व भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उपचार के बाद वह ठीक हो गए थे। पिता की मौत से मां सलीमुन निशा का रो-रोकर बुरा हाल है और वह बेसुध हो गई हैं।
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