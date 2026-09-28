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Shahjahanpur News: हेल्पलाइन नंबर और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी

Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
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Information regarding helpline numbers and protection against cybercrime was provided.
फोटो: 24
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शाहजहांपुर। मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
जनपदीय थाना पुलिस ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बाजारों, चौराहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। पुलिस टीमों ने महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पाने के लिए विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि सोशल मीडिया पर बढ़ते खतरों को देखते हुए पुलिस ने महिलाओं को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए हैं। संवाद
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