Shahjahanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति गिरफ्तार

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26 अगस्त को पूजा का शव मायके में घर के पीछे बने कमरे में फंदे से लटका मिला। भाई सचिन कुमार का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर बहन का उत्पीड़न किया जा रहा था।बहनोई अनुपम, बहनोई की मां माया देवी, भाई अनुराग, अमित, अनुराग और अमित की पत्नी, हरीश और गांव खांडेपुर के सुक्खा देवी की प्रताड़ना से तंग बहन ने आत्महत्या की है। सोमवार को पुलिस ने अनुपम को पुवायां मोहम्मदी रोड ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि अनुपम को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। संवाद