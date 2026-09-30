Shahjahanpur News: हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरी, करंट लगने से भैंस मरी
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:03 AM IST
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परौर। बम्हनी चौकी गांव में सोमवार की शाम नारायण सिंह की घर में बंधी भैंस के ऊपर से निकली 11 केवीए हाईटेंशन लाइन के तार तेज हवा से टूटकर गिर गए। लाइन में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर भैंस की मौत हो गई। भैंस मालिक ने घटना की सूचना थाने में देकर मृत भैंस का पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। सीओ दीपक सिंह के अनुसार राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी पशु चिकित्सक को करंट से भैंस के मरने की सूचना भेज दी गई है। संवाद
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