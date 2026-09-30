Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
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कबड्डी प्रतियोगिता : माध्यमिक विद्यालयों की जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता लोधीपुर स्थित एनटीआई स्कूल में सुबह 10 बजे से।
शतरंज प्रतियोगिता : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
पोषण पोटली वितरण : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण दोपहर 12 बजे से।
बैठक : समाजवादी पार्टी की बैठक बिजलीपुरा कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से।
ट्रायल : रोजा मेंआईटीआई मैदान पर वेटरन खिलाड़ियों का ट्रायल मैच दोपहर दो बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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शतरंज प्रतियोगिता : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
पोषण पोटली वितरण : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण दोपहर 12 बजे से।
बैठक : समाजवादी पार्टी की बैठक बिजलीपुरा कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से।
ट्रायल : रोजा मेंआईटीआई मैदान पर वेटरन खिलाड़ियों का ट्रायल मैच दोपहर दो बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।