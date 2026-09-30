फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Rise in eye infection patients after the rain

Shahjahanpur News: बारिश के बाद बढ़े आंखों में संक्रमण के मरीज

Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Rise in eye infection patients after the rain
मेडिकल कॉलेज में आंख की जांच कराता मरीज। संवाद
शाहजहांपुर। बरसात में आंखों के संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की नेत्र ओपीडी में रोजाना 100 से 150 मरीज लाल आंखें, सूजन और जलन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे तक 142 मरीजों की ओपीडी हुई। चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में कंजंक्टिवाइटिस (आंखों के संक्रमण) के मामले तेजी से बढ़ते हैं।
विज्ञापन

राजकीय मेडिकल कॉलेज की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा भारद्वाज ने बताया कि इन दिनों आंखों में सूजन, जलन और लालिमा की शिकायत वाले मरीज अधिक आ रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बाहर से आने के बाद साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। बिना हाथ धोए आंखों को छूने या रगड़ने से बचना चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को अपना तौलिया, तकिया और रुमाल किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बारिश और धूल से आंखों को बचाने के लिए बाहर निकलते समय, खासकर बाइक चलाते वक्त चश्मा पहनना चाहिए। आंखों में संक्रमण होने पर चिकित्सक की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से कोई आई ड्रॉप खरीदकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गलत दवा आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि संक्रमण होने पर कुछ दिन भीड़भाड़ वाले स्थानों और कार्यालय जाने से बचना चाहिए, ताकि संक्रमण दूसरे लोगों में फैलने का खतरा कम हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed