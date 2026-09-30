Shahjahanpur News: लिफ्ट मांगकर वाहन के डैशबोर्ड से रुपये निकालने का होमगार्ड पर आरोप

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राजेश यादव ने बताया कि 26 सितंबर को वह ब्रेड वाहन पिकअप लेकर बरेली से बीसलपुर होते हुए शाहजहांपुर आए थे। महिला थाना स्थित बस स्टैंड के पास रास्ता बंद था। शराब के नशे में आए होमगार्ड ने कहा कि वह गाड़ी निकलवा देगा, लेकिन उसे बहादुरगंज तक छोड़ना होगा। इस पर होमगार्ड को बहादुरगंज जाकर छोड़ दिया। वहां होमगार्ड ने उनसे पानी मांगा।आरोप है कि जब पानी लेने गए तो होमगार्ड ने वाहन के डैशबोर्ड में रखे 14090 रुपये निकाल लिए। होमगार्ड की ड्यूटी महिला थाने में थी। होमगार्ड का कैमरे से लिया फुटेज उनके पास है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।