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Shahjahanpur News: भाजपा विधायक की जमीन पर लगे प्लांट से लाखों का सामान चोरी

Sat, 03 Oct 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:11 PM IST
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Goods worth lakhs stolen from a plant located on a BJP MLA's land.
निगोही। भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा की जमीन पर लगे इंटरलॉक प्लांट का ताला तोड़कर चोर ट्रैक्टर-ट्रॉली, तीन बड़े बैटरे, मोटर समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। शनिवार सुबह प्लांट पर पहुंचे संचालक को घटना की जानकारी हुई। मामला विधायक की जमीन से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस सामने स्थित पेट्रोल पंप पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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गांव कुंदिरना निवासी अभिषेक सिंह कुशवाहा उर्फ लालू ने बताया कि निगोही-शाहजहांपुर मार्ग पर गुरगवां गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने विधायक की जमीन पर उनका इंटरलॉक बनाने का प्लांट लगा है। शनिवार को उन्हें चोरी की जानकारी हुई। सीओ सदर शुभम वर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि सीसी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। विधायक सलोना कुशवाहा ने बताया कि उनकी जमीन पर ही एक कार्यकर्ता ने इंटरलॉक प्लांट लगाया था। संवाद
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