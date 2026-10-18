Shahjahanpur News: बालिका की मौत, क्लीनिक संचालक पर गलत दवा देने का आरोप

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विनोद शर्मा के अनुसार, शानवी कक्षा एक की छात्रा थी। शनिवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद उसे बुखार आया। शाम को उन्होंने क्षेत्र स्थित एक क्लीनिक से बेटी के लिए दवा ली। रात में दवा खिलाने के करीब आधे घंटे बाद शानवी की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर उसी क्लीनिक पर पहुंचे, लेकिन वहां से मना किए जाने पर निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने शानवी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद विनोद बेटी का शव घर ले आए और यूपी-112 को सूचना दी। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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अल्हागंज (शाहजहांपुर)। मोहल्ला बगिया द्वितीय निवासी विनोद शर्मा की छह वर्षीय बेटी शानवी की शनिवार रात बुखार की दवा खाने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने क्षेत्र के एक क्लीनिक संचालक पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।