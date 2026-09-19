गणेशोत्सव : खिरनीबाग में बही भजनों की बयार... जमकर थिरके श्रद्धालु

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बिजली की रंग-बिरंगी झालरों से सजाए गए पंडाल में शुक्रवार की रात भगवान गणेश की स्तुति की गई। इसके बाद भोग लगाकर पूजा-अर्चना की गई। इस बीच रामकथा में कथाव्यास आचार्य प्रवीण दीक्षित जी ने भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। कथाव्यास ने कहा कि भगवान श्रीराम को धरती पर अवतरित होने के कई दिव्य कारण थे।धर्म की स्थापना और रावण का वध प्रमुख वजह थी। आरती-पूजन नीरज बाजपेई व सुदामा शिंदे ने किया। इस मौके पर अर्जुन सूर्यवंशी, अनिल कदम, अक्षय कदम, योगेश कदम, आशीष गुप्ता, हर्षित गुप्ता, नंदा सूर्यवंशी, वंदना कदम, साक्षी कदम, सोनम त्रिपाठी आदि का सहयोग रहा।फोटो 50क्षत्रिय धर्मशाला में भी की गई गणपति की पूजा-अर्चनाचौक स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में सजे चौक के राजा के पंडाल में शुक्रवार को भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। संजय वर्मा, युवराज वर्मा और सक्षम वर्मा ने विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया। इसके बाद आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संवाद