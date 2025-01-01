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Shahjahanpur News: फुरकान ने बादल और राज्यपाल ने राजू पहलवान को दी शिकस्त

Wed, 21 Oct 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:09 AM IST
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Furkan defeated Badal, and the Governor defeated Raju Pehalwan.
मीरानपुर कटरा में श्रीरामलीला मेले में आयोजित राष्ट्रीय विराट दंगल में कुश्ती के दांव-पेच दिखात
मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। रामलीला मेले में आयोजित राष्ट्रीय विराट दंगल में मंगलवार को कुश्ती के कई मुकाबले हुए। उत्तराखंड के कलियर शरीफ के फुरकान पहलवान ने कानपुर के बादल पहलवान को 20 मिनट के मुकाबले में परास्त किया। बदायूं के राजपाल पहलवान ने रायबरेली के राजू पहलवान को शिकस्त दी।
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जयपुर के विजय पहलवान और कानपुर के विक्रम पहलवान का मुकाबला बराबरी पर छूटा। फीलनगर के शिवम पहलवान और खुदागंज टेरा के आकाश पहलवान के बीच भी मुकाबला बराबरी पर रहा। हरियाणा के शाहिद पहलवान और कानपुर के बादल पहलवान के बीच 30 मिनट तक मुकाबला हुआ, जो बराबरी पर समाप्त हुआ। मेरठ के यूनुस पहलवान ने बलरामपुर के बूटा पहलवान को परास्त किया।
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शाम तक चले दंगल में पहलवानों ने दमखम दिखाया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गुप्ता लल्ला, इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह सेंगर, मुकेश सिंह समेत मेला कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
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