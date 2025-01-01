Shahjahanpur News: फुरकान ने बादल और राज्यपाल ने राजू पहलवान को दी शिकस्त

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जयपुर के विजय पहलवान और कानपुर के विक्रम पहलवान का मुकाबला बराबरी पर छूटा। फीलनगर के शिवम पहलवान और खुदागंज टेरा के आकाश पहलवान के बीच भी मुकाबला बराबरी पर रहा। हरियाणा के शाहिद पहलवान और कानपुर के बादल पहलवान के बीच 30 मिनट तक मुकाबला हुआ, जो बराबरी पर समाप्त हुआ। मेरठ के यूनुस पहलवान ने बलरामपुर के बूटा पहलवान को परास्त किया।शाम तक चले दंगल में पहलवानों ने दमखम दिखाया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गुप्ता लल्ला, इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह सेंगर, मुकेश सिंह समेत मेला कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।