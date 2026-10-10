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Shahjahanpur News: सड़क हादसों में चार गोवंशीय पशु मरे

Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST
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Four cattle died in road accidents.
जैतीपुर। कस्बे सहित पड़ोस के गौहापुर में शनिवार तड़के हुए अलग-अलग सड़क हादसों में चार गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई।
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ब्लॉक मुख्यालय के सामने सड़क पर खड़े पशुओं को अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में दो पशुओं की मौके पर मौत हो गई। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों ने दोनों के शव सड़क किनारे कराए। वहीं, बहगुल नदी पर बने पुल से पहले एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंशीय पशु की मौत हो गई तो गौहापुर में राजेंद्र गुप्ता की दुकान के सामने ट्रक से पशु को टक्कर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि शवों को दफन करा दिया गया है। संवाद
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