Shahjahanpur News: आईटीआई गेट के पास मारपीट और फायरिंग मामले में चार लोग गिरफ्तार

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क्षेत्र के जमुका गांव निवासी आदेश ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने साथी आकाश गुप्ता, अनुराग पाल के साथ सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे पांडेय फ्यूल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाकर घर जा रहे थे। जैसे ही वह रोजा आईटीआई गेट के पास पहुंचे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे बल्लिया गांव निवासी अर्जुन करिया, महेंद्र, आरिफ, विपिन, गोपी व कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका।गालियां देते तुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। लोगों के आने पर हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस ने मारपीट में घायल सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। साथ ही दबिश देकर आरोपी महेंद्र, आरिफ, विपिन और गोपी को गिरफ्तार कर लिया।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि अर्जुन करिया का आपराधिक इतिहास रहा है। रोजा थाने में उसपर कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है।