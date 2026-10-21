Shahjahanpur News: चार आरोपियों को मारपीट के मामले में दोषमुक्त किया

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मामले में इकनौरा निवासी सूफियान ने 19 मई 2021 को कांट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लड्डन, उसके भाई इब्बन, लड्डन के पुत्र उमर के अलावा मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आरोपियों ने उसके पिता जुग्गन शाह, तहेरे भाई जक्की और जक्की की पत्नी मुमताज के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन के कई गवाह पक्षद्रोही हो गए। उन्होंने आरोपियों को घटना के समय मौके पर देखने और उनके मारपीट करने से इन्कार किया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही शिकायतकर्ता सूफियान के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद