लखीमपुर खीरी: दिवाली के लिए सज गया पटाखों का बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़

लखीमपुर खीरी में दिवाली को लेकर पटाखों का बाजार सज गया है। व्यापारियों को इस बार अच्छे व्यापार का अनुमान है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पूरे जिले से करीब 20 करोड़ रुपये का अनुमान है। पिछले साल के मुताबिक इस बार पटाखों के मूल्यों में भी इजाफा हुआ है लेकिन बाजार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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बेहजम रोड स्थित पीके इंटर कॉलेज में लगे पटाखा बाजार में शनिवार को ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। दैनिक उपयोग की चीजों के साथ पटाखों पर भी महंगाई की मार दिखाई दे रही है। इस बार पटाखा खरीदने के लिए लोगों को पिछले साल की तुलना में करीब 20 प्रतिशत ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। यहां पर करीब 120 दुकानें लगाई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। अग्निशमन यंत्र के अलावा दमकलकर्मियों की भी मुस्तैदी दिखाई दी।व्यापारी सोनी ने बताया कि सबसे ज्यादा पटाखों की मांग में आसमानी पटाखे शामिल हैं। इसके साथ ही बम चटाई की भी डिमांड है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फुलझड़ी, लहसुन व हेलीकाप्टर जैसे तमाम पटाखे मौजूद हैं। इसके साथ ही बटरफ्लाई पटाखे भी खूब बिक रहे हैं।