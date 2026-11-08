Shahjahanpur News: दीपावली पर घर पहुंचने की मशक्कत, ट्रेन में सीट नहीं मिली तो लगेज कोच कब्जाया

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त्योहारों के चलते पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंच रही थी, लेकिन शनिवार सुबह से ही यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पहुंची राज्यरानी एक्सप्रेस में सीट घेरने को लेकर मारामारी रही। जनरल कोच में जगह नहीं मिलने पर यात्री लगेज कोच में भी चढ़ गए।त्रिवेणी एक्सप्रेस में भी यही स्थिति देखने को मिली। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो।सीतापुर, हरदोई और पुवायां मार्ग पर बसों का टोटा, भटकते रहे यात्रीदीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। सीतापुर, हरदोई और पुवायां मार्ग पर बसों का टोटा रहा। यात्री बसों के इंतजार में भटकते रहे और मजबूरी में डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा। निगम ने करीब 80 बसों को दिल्ली रूट पर लगा रखा है। इसके चलते लोकल मार्गों पर बसों की संख्या कम हो गई। शुक्रवार रात 12 बजे से ही रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया था। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और पुवायां जाने वाले यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। यही स्थिति शनिवार दिन में भी बनी रही। यात्रियों को बस के लिए करीब एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बस नहीं मिलने के कारण कई यात्रियों को निजी और डग्गामार वाहनों से सफर करना पड़ा। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि लोकल रूट पर सुबह तीन बजे से बसों का संचालन शुरू करा दिया था, कोशिश है कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।