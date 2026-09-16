Shahjahanpur News: टीकाकरण के लिए छात्राओं को किया जागरूक
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:04 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:04 PM IST
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शाहजहांपुर। उड़ान एक उम्मीद संस्था की ओर से संजय विद्या मंदिर में सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में डॉ. संगीता मोहन ने छात्राओं को टीकाकरण के फायदे बताए। साथ ही किशोरियों में होने वाली अन्य बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी देते हुए बचाव के उपाय बताए। संस्था की अध्यक्ष नीलम गुप्ता, प्रधानाचार्य सत्येंद्र श्रीवास्तव, स्नेहलता मौजूद रहीं। संवाद
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