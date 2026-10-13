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Shahjahanpur News: छात्राओं ने कोरे कागज पर भरे कल्पना के रंग

Tue, 13 Oct 2026 01:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:53 AM IST
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Female students filled blank sheets with the colors of their imagination.
मदरसा नुरुल हुदा बिजलीपुरा में प्रतियोगिता में शामिल छात्राएं। स्रोत: आयोजक
शाहजहांपुर। बिजलीपुरा स्थित मदरसा नुरुल हुदा में पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने विज्ञान, शिक्षा, नवाचार और विकसित भारत की कल्पना को रंगों और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया।
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प्रतियोगिता में छात्राओं ने डॉ. कलाम के जीवन, वैज्ञानिक योगदान, शिक्षा के प्रति समर्पण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को पोस्टरों के जरिये दर्शाया। उनकी रचनाओं में देशप्रेम के साथ डॉ. कलाम के विचारों के प्रति सम्मान भी दिखाई दिया। इंटीरियर डिजाइनर दिलशा इकबाल ने डॉ. कलाम के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियां ने बताया कि 15 अक्तूबर को डॉ. कलाम की जयंती के अवसर पर सुबह 10 बजे विज्ञान प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संवाद
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