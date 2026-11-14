शाहजहांपुर: पुवायां चीनी मिल में किसानों का हंगामा, बंद हुई गन्ने की तौल, दो किमी लंबा जाम लगा

गन्ना पर्यवेक्षक से कई बार हुई नोकझोंक

तौल बंद होने के बाद किसानों की मिल के गन्ना पर्यवेक्षक मोहन सिंह से कई बार नोकझोंक हुई। किसान सामान्य गन्ना भी तौले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल अधिकारियों का कहना था कि अर्ली की पर्ची पर सामान्य गन्ना नहीं तौला जाएगा। सामान्य गन्ने का चीनी परता कम होता है। देर शाम किसान मिल के धर्मकांटे के पास धरने पर बैठ गए।



गांव मोहनपुर के शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पिछली साल सामान्य गन्ना तौला गया था तो इस बार नया नियम क्यों लागू किया जा रहा है। मिल अधिकारियों को तौल शुरू करानी चाहिए। गांव लखोहा उपेंद्र मौर्य ने बताया कि हर वर्ष किसानों का गन्ना सीधे तौला जाता है। इस बार किसानों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मिल प्रशासन को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए।



मैं दोपहर में ही किसानों से बात करने गया था तो किसान लड़ने पर तैयार हो गए। किसान सामान्य को अगेती प्रजाति के गन्ने में तुलवाना चाहते हैं। यह नियमों के विपरीत है। किसानों को समझाया गया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। दोपहर से तौल बंद है।- डॉ. अनिल कुमार भारती, जीएम किसान सहकारी चीनी मिल, करनापुर पुवायां