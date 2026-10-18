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Shahjahanpur News: आंबेडकर प्रतिमा स्थल के बाहर फैली गंदगी पर जताई नाराजगी

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
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Expressed displeasure over the filth spread outside the Ambedkar statue site
तिलहर के मोहल्ला बिरियागंज में डॉ. आंबेडकर के स्मारक स्थल पर गंदगी के विरोध में प्रदर्शन करते भ
तिलहर। मोहल्ला बिरियागंज स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा और स्मारक स्थल के बाहर फैली गंदगी को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। शनिवार दोपहर नगर अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया।
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ज्ञापन में बताया कि प्रतिमा स्थल के बाहर कूड़ा-कचरा जमा रहता है, जिससे स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने नियमित सफाई कराने, सीढ़ियों, सीमेंट की दीवारों व प्रवेश मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञापन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भेजकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान राजेश, अजय, अभिषेक, अमन, जीतू, अनिकेत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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