Shahjahanpur News: माता-पिता को खोने वाले बच्चों को भेंट की जरूरत की चीजें

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जिलाध्यक्ष नीतू गुप्ता के नेतृत्व में बच्चों को टॉफी, बिस्कुट, चाकलेट, मिठाई, राखियां, राशन सामग्री व कपड़े भेंट किए। नीतू गुप्ता ने बताया कि बच्चों से काफी देर आत्मीय बातचीत की। कोषाध्यक्ष ज्योति गुप्ता, संयुक्त महासचिव रजनी भानु सिंह व अनूप गुप्ता, अभिनय गुप्ता, आयुष गुप्ता, निक्की आदि शामिल रहे। संवाद

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जलालाबाद। गांव कसारी पहुंचे वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड के पदाधिकारियों ने करीब दो माह पूर्व हुए हादसे में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों से मुलाकात कर उन्हें उपहार व अन्य चीजें भेंट की।