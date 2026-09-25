Shahjahanpur News: उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो

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औद्योगिक संस्थान रोजा में जल निकासी की समस्या पर डीएम ने नाला निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के लिए कहा। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। ददरौल के जमौर गौटिया में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने गलत विद्युत बिलों को तत्काल दुरुस्त कराने और भविष्य में बिलों में त्रुटि न होने देने के निर्देश दिए।उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इस दौरान ईंट-भट्ठों में कोयला डालने वाली मशीन बनाने वाले उद्यमी शुभम खन्ना को डीएम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया।