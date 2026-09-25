Shahjahanpur News: उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:46 AM IST
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शाहजहांपुर। कलक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बुधवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
औद्योगिक संस्थान रोजा में जल निकासी की समस्या पर डीएम ने नाला निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के लिए कहा। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। ददरौल के जमौर गौटिया में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने गलत विद्युत बिलों को तत्काल दुरुस्त कराने और भविष्य में बिलों में त्रुटि न होने देने के निर्देश दिए।
उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इस दौरान ईंट-भट्ठों में कोयला डालने वाली मशीन बनाने वाले उद्यमी शुभम खन्ना को डीएम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया।
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औद्योगिक संस्थान रोजा में जल निकासी की समस्या पर डीएम ने नाला निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के लिए कहा। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। ददरौल के जमौर गौटिया में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने गलत विद्युत बिलों को तत्काल दुरुस्त कराने और भविष्य में बिलों में त्रुटि न होने देने के निर्देश दिए।
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उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इस दौरान ईंट-भट्ठों में कोयला डालने वाली मशीन बनाने वाले उद्यमी शुभम खन्ना को डीएम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया।
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