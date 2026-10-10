Shahjahanpur News: अशोक सिंघल के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर

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बिजलीपुरा स्थित अटल ऑडिटोरियम में हुए आयोजन में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहे। मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन के प्रति समर्पण और सांस्कृतिक चेतना का प्रेरणादायी उदाहरण है।राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि गो-रक्षा की जिम्मेदारी को लेकर भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को प्रेरित किया और संगठन इस दिशा में कार्य कर रहा है।कार्यक्रम के माध्यम से अशोक सिंघल के व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संगठनात्मक समर्पण की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना विहिप के प्रांत मंत्री अनुज कुमार सिंह ने रखी।