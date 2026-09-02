Shahjahanpur News: बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस तैनात

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परिजनों के अनुसार, करीब एक माह पहले नाली के पानी के निकास को लेकर राजस्व टीम ने गांव में तालाब की पैमाइश की थी। आरोप है कि विवाद के चलते ग्राम प्रधान की ओर से शिवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इससे वह मानसिक तनाव में थे।परिजनों का कहना है कि पहले भी सदमे के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें हार्ट अटैक आया था। बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि बुजुर्ग की अचानक मौत हुई है। परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद