Shahjahanpur News: करंट लगने से आठ वर्षीय बालक की मौत

खेतीबाड़ी करने वाले सुदीप का पुत्र प्रयाग सुबह करीब दस बजे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते समय वह किसी तरह बिजली के तार की चपेट में आ गया। परिजन उसे किसी तरह छुड़ाकर सीएचसी जरियनपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।प्रयाग तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत से पिता सुदीप सदमे में हैं। अधिशासी अभियंता शुभेंदु शाह ने बताया कि तार निगम का नहीं था। उपभोक्ता ने सर्विस केबल को सहारा देने के लिए तार लगाया था। पेड़ काटने के दौरान तार टूट गया, जिससे उसमें करंट उतर आया और बालक उसकी चपेट में आ गया।