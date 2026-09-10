शाहजहांपुर: नाले में डूबने से आठ वर्षीय बालक की मौत, पुल के पास जाल में फंसा मिला शव

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र की बबौरी ग्राम पंचायत के मजरा खपटी में बुधवार शाम गरई नाले में डूबने से आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक गांव के अन्य बच्चों के साथ जानवर चराने गया था। नाले में नहाते समय वह गहरे पानी में डूब गया। देर रात तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। बुधवार सुबह पुल के पास जाल में उसका शव फंसा मिला।

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