Shahjahanpur News: जलालाबाद में रावण का पुतला दहन

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इससे पहले अहिरावण, मेघनाद और नारांतक समेत विभिन्न राक्षसों के वध की लीला का मंचन हुआ। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। पुतला दहन के बाद रामलीला मैदान में जय श्रीराम की गूंज रही। विज्ञापन

मेला समिति के अनुसार बुधवार को राजगद्दी निकलने के साथ ही मेले का समापन होगा। रावण दहन के दौरान एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, सीओ दीपक सिंह, प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौहान समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले अहिरावण, मेघनाद और नारांतक समेत विभिन्न राक्षसों के वध की लीला का मंचन हुआ। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। पुतला दहन के बाद रामलीला मैदान में जय श्रीराम की गूंज रही।मेला समिति के अनुसार बुधवार को राजगद्दी निकलने के साथ ही मेले का समापन होगा। रावण दहन के दौरान एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, सीओ दीपक सिंह, प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौहान समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

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जलालाबाद। नगर में चल रही रामलीला के तहत मंगलवार शाम दशहरा पर्व पर रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके बाद रामलीला मैदान पर आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। श्रीराम-सीता मिलन के बाद परशुराम मंदिर के महंत सत्यदेव पांडेय ने भगवान के स्वरूपों की आरती उतारी।