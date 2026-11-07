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Shahjahanpur News: भगवान धन्वंतरि जयंती पर डॉ. विजय जौहरी सम्मानित

Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
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Dr. Vijay Johri honored on Lord Dhanvantari Jayanti
आर्य महिला डिग्री कॉलेज में हुए भगवान धन्वंतरि जयंती के कार्यक्रम में डॉ.विजय जौहरी को सम्मानित
शाहजहांपुर। योग विज्ञान संस्थान और संकल्प संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को भगवान धन्वंतरि जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी के महासचिव डॉ. विजय जौहरी को धन्वंतरि सम्मान से सम्मानित किया गया।
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आर्य महिला डिग्री कॉलेज परिसर में हुए कार्यक्रम में डॉ. अवधेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्वस्थ शरीर और आत्मिक प्रसन्नता व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। भारतीय संस्कृति में धनतेरस मनाने का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। कवि डॉ. इंदु अजनबी, ज्योति गुप्ता, ललित मोहन, जीसी मिश्रा, गीता पांडेय, डॉ. राजेंद्र कुशवाहा, राजेश दीक्षित, सौरभ गोयल, प्रवीण मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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