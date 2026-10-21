Shahjahanpur News: छह माह बाद खुले ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट

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छह माह से दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन किए। दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर कई बार मंदिर परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बनी, जिस पर पुलिस बल ने व्यवस्था संभाली। विज्ञापन

कपाट खुलने के बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विधायक अरविंद सिंह ने भी देवी दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्था में अनुज दीक्षित, मनुज दीक्षित, अमित दीक्षित, अरविंद दीक्षित और देव आदि मौजूद रहे। छह माह से दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन किए। दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर कई बार मंदिर परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बनी, जिस पर पुलिस बल ने व्यवस्था संभाली।कपाट खुलने के बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विधायक अरविंद सिंह ने भी देवी दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्था में अनुज दीक्षित, मनुज दीक्षित, अमित दीक्षित, अरविंद दीक्षित और देव आदि मौजूद रहे।

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कुर्रिया कलां। नवरात्र पारण के बाद दशमी मंगलवार को गांव के ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट सुबह चार बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले पुजारी गुरुदेव प्रसाद दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवी का आवाहन कर सभी मूर्तियों की स्थापना की।