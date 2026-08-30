Shahjahanpur News: यातायात नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 546 वाहनों के चालान
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:58 PM IST
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शाहजहांपुर। सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार रात तक 546 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने लाेगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
नियमों का पालन नहीं करने पर सड़क हादसे हो रहे हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। डीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने अभियान को शुरू किया है। पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज आवाज वाले हॉर्न का प्रयोग करने और हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई की है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। संवाद
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नियमों का पालन नहीं करने पर सड़क हादसे हो रहे हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। डीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने अभियान को शुरू किया है। पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज आवाज वाले हॉर्न का प्रयोग करने और हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई की है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। संवाद
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