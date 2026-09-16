Shahjahanpur News: सात वर्षीय बालक की मौत, गलत दवा व इंजेक्शन लगाने का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:47 AM IST
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शाहजहांपुर। पीलीभीत जिले के करेली थाना क्षेत्र के गांव पसियापुर निवासी आरव (7) की सोमवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के पिता राजीव सिंह ने सिंधौली थाना क्षेत्र के मियांपुर पैगापुर गांव निवासी झोलाछाप शिवसरन पर गलत दवा देने और इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
राजीव सिंह के अनुसार, सोमवार रात आरव के पेट में दर्द हुआ था। वह बेटे को लेकर पीलीभीत-शाहजहांपुर सीमा पर सिंधौली थाना क्षेत्र के मियांपुर गांव में शिवसरन के यहां पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप ने बालक को दवा देने के साथ इंजेक्शन लगाया। इसके बाद आरव के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची पीआरवी को देखते ही झोलाछाप, स्टाफ के साथ मौके से भाग गया। घटना से नाराज परिजनों ने हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेटे का शव देखकर मां सीता का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि राजीव की तहरीर पर झोलाछाप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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स्वास्थ्य विभाग भी करेगा जांच
नोडल अधिकारी डॉ. इरफान अली खां ने बताया कि मियांपुर गांव में संचालित अस्पताल की जानकारी उन्हें नहीं है। तत्काल टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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युवक की मौत पर हंगामा, झोलाछाप पर गलत दवा देने का आरोप
शाहजहांपुर। मदनापुर थाना क्षेत्र के सैजना मधु गांव निवासी जगवीर (35) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बताते हैं कि जगवीर को तीन-चार दिन से बुखार आ रहा था। परिवार के लोगों ने उसे झोलाछाप को दिखाया था। मंगलवार को हालत बिगड़ने पर परिजन जगवीर को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज गए। वहां चिकित्सकों ने चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखवाने के बाद नाराज परिजन मौके पर गए और झोलाछाप पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।
पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सभी को शांत कराया। उधर, मृतक की पत्नी ममता व बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है। परिजनों ने बताया कि तीन बेटी और तीन बेटों की जिम्मेदारी ममता के कंधों पर आ गई है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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राजीव सिंह के अनुसार, सोमवार रात आरव के पेट में दर्द हुआ था। वह बेटे को लेकर पीलीभीत-शाहजहांपुर सीमा पर सिंधौली थाना क्षेत्र के मियांपुर गांव में शिवसरन के यहां पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप ने बालक को दवा देने के साथ इंजेक्शन लगाया। इसके बाद आरव के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
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सूचना पर पहुंची पीआरवी को देखते ही झोलाछाप, स्टाफ के साथ मौके से भाग गया। घटना से नाराज परिजनों ने हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेटे का शव देखकर मां सीता का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि राजीव की तहरीर पर झोलाछाप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग भी करेगा जांच
नोडल अधिकारी डॉ. इरफान अली खां ने बताया कि मियांपुर गांव में संचालित अस्पताल की जानकारी उन्हें नहीं है। तत्काल टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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युवक की मौत पर हंगामा, झोलाछाप पर गलत दवा देने का आरोप
शाहजहांपुर। मदनापुर थाना क्षेत्र के सैजना मधु गांव निवासी जगवीर (35) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बताते हैं कि जगवीर को तीन-चार दिन से बुखार आ रहा था। परिवार के लोगों ने उसे झोलाछाप को दिखाया था। मंगलवार को हालत बिगड़ने पर परिजन जगवीर को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज गए। वहां चिकित्सकों ने चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखवाने के बाद नाराज परिजन मौके पर गए और झोलाछाप पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।
पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सभी को शांत कराया। उधर, मृतक की पत्नी ममता व बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है। परिजनों ने बताया कि तीन बेटी और तीन बेटों की जिम्मेदारी ममता के कंधों पर आ गई है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद