शाहजहांपुर में सनसनीखेज वारदात: प्रेम विवाह के तीन साल बाद पत्नी की हत्या, पति ने तमंचे से मारी गोली

शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में रेशमा (23) की उसके पति शिवम ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, परिजनों से पूछताछ में पता लगा कि दंपती के बीच कई दिन से अनबन चल रही थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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