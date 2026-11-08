Gorakhpur News: रंजिश में नीम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा

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गांव निवासी तारकेश्वर शाही ने इस संबंध में प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान के उद्देश्य से अपने परिसर में नीम का पौधा लगाया था। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी ने दो नवंबर की शाम कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया।पीड़ित ने मामले की स्थलीय जांच कराने, वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।