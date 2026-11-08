Gorakhpur News: मकान का ताला तोड़कर गहने और नकदी चोरी

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गुलरिहा। क्षेत्र के करमहा उर्फ कम्हरिया में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने, नकदी और बिजली का मोटर चोरी कर लिया। घटना के समय मकान मालिक परिवार के साथ पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। करमहा निवासी शुभम उपाध्याय चार नवंबर को परिवार के साथ देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के कुंवर बखरा गए थे। शनिवार को लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला और सामान गायब था। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद