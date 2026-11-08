Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Jewelry and cash stolen after breaking the lock of a house

Gorakhpur News: मकान का ताला तोड़कर गहने और नकदी चोरी

Sun, 08 Nov 2026 09:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 09:27 PM IST
विज्ञापन
Jewelry and cash stolen after breaking the lock of a house
गुलरिहा। क्षेत्र के करमहा उर्फ कम्हरिया में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने, नकदी और बिजली का मोटर चोरी कर लिया। घटना के समय मकान मालिक परिवार के साथ पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। करमहा निवासी शुभम उपाध्याय चार नवंबर को परिवार के साथ देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के कुंवर बखरा गए थे। शनिवार को लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला और सामान गायब था। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed