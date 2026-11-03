बरेली में हादसा: दिल्ली हाईवे पर ट्रक से टकराई बस, एक यात्री की मौत, 15 घायल; नेपाल जा रहे थे सभी
हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही टूरिस्ट बस बरेली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिल्ली हाईवे पर बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। चालक समेत 15 लोग घायल हो गए।
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बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही टूरिस्ट बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य यात्री घायल हो गए। इनमें बस चालक की हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा मंगलवार तड़के चार बजे धनेटा फाटक के पास हुआ। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि बस चालक को झपकी आने के कारण यह टक्कर हुई। बस में कुल 29 लोग सवार थे। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि, पुलिस का मानना है कि वह इन मजदूरों का ठेकेदार था। वह बस चालक के पास आगे की सीट पर बैठा था।
मृतक का शव मीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शवगृह में रखा गया है। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसके परिवार को फोटो भेजा गया है। बस में सवार सभी लोग नेपाल और सीमावर्ती इलाकों के मजदूर थे। वे हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में काम करते थे और दिवाली मनाने अपने घर लौट रहे थे।
नेपाल के रुपईडीहा जा रही थी बस
यह बस जय पशुपति नाथ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की थी। इसे हिमाचल प्रदेश के गूमापुर खाई से नेपाल के रुपईडीहा के लिए बुक किया गया था। बस में सवार मजदूर दिवाली के अवसर पर अपने घर लौट रहे थे। दुर्घटना में घायल हुए 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
हादसे की जांच जारी
सीओ देवेश सिंह ने बताया कि बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बस चालक और उसके पास बैठे शख्स को गंभीर चोटें आई थीं। मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।